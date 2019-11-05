محمد بن سلمان: نأمل أن يكون إتفاق الرياض فاتحة جديدة لإستقرار اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنه يأمل أن يكون إتفاق الرياض فاتحة جديدة لاستقرار اليمن، موضحا أنه خطوة نحو الحل السياسي وإنهاء الحرب في البلاد.



وأكد أن شغلنا الشاغل هو نصرة اليمن الشقيق استجابة لدعوة الحكومة الشرعية.

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جاء ذلك خلال كلمته أثناء مراسم توقيع الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .

وأشاد ولي العهد السعودي بدور الإمارات في إنجاز اتفاق الرياض. وقال إن "الإمارات قدمت تضحيات جليلة في ساحة الشرف مع جنود السعودية ودول التحالف".

وتم التوقيع رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني ، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهد مراسم التوقيع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي وصل والوفد المرافق له إلى الرياض، بعد ظهر الثلاثاء.