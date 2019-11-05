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تصريحات نارية من محمد بن سلمان تزامناً مع اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه المملكة العربية  ستواصل السعي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي.

 

وأضاف في تصريحات على هامش جلسة التوقيع على اتفاق الرياض أن المملكة حريصة على وحدة واستقرار اليمن.

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وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، ثقته المطلقة بالقيادة السعودية، وتعهد بتوجيه الجهود العسكرية من اليوم نحو صنعاء لمحاربة جماعة "الحوثى".

وقال المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن، فى تصريحات على هامش توقيع اتفق الرياض مع الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة العربية: " اتفاق الرياض سيمكننا من تحقيق الانتصار ضد التمدد الإيرانى ".

ويأتى التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيرانى فى اليمن، وبالتزامن تواصل تدفق القوات السعودية إلى عدن، فى إطار خطة تحالف دعم الشرعية لإعادة الانتشار بقيادة السعودية فى عدن لتأمين العاصمة المؤقتة، والممرات الملاحية الدولية القريبة من السواحل اليمنية، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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