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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. لحظة وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365
وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.
وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.
وسيشهد الشيخ محمد بن زايد مراسم التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .
ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.
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