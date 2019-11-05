شاهد.. لحظة وصول الشيخ محمد بن زايد إلى الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء.



وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

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وسيشهد الشيخ محمد بن زايد مراسم التوقيع على إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.