شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العربية : بعد قليل توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والإنتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت قناة العربية السعودية أنه ستبدأ بعد قليل مراسم توقيع إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهد، الأمير محمد بن سلمان .



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ووصل وفدا الحكومة والإنتقالي في وقت سابق إلى قصر اليمامة، حيث سيتم التوقيع على إتفاق الرياض، كما وصل ولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.