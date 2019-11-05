جنوبيون على تويتر : #اتفاق_الرياض_نصر_للجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

أعلن الجنوبيون موقفهم من الإتفاق المزمع توقيع بعد لحظات بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض، بإطلاق هاشتاج بوسم "اتفاق الرياض نصر للجنوب" .



ويهدف الهاشتاج الذي تفاعل معه عشرات النشطاء الجنوبيون إلى إبراز إبراز النصر السياسي الذي حققه الجنوب ممثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال اتفاق الرياض الذي تمخض عن حوار جدة ، بالإضافة للمكسب الذي حققه الانتقالي من خلال انتزاع اعتراف عربي ودولي بقضية الجنوب .

وقال الإعلامي الجنوبي، وضاح بن عطية، أن إطلاق هذا الهاشتاج بالتزامن مع التوقيع على إتفاق الرياض، يهدف إلى توضيح أهمية هذاا لإتفاق للرأي العام الداخلي والخارجي وتوضيح بنوده دون تحريف أو تضليل .. مشدداً على ضرورة الإلتزام بكل بند ومراقبة تطبيقه وتغطية حدث اليوم الكبير عبر الهشتاج .

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وفي رصد خاص لـ(الخليج 365) قال فهد النقيب أن "اتفاق الرياض إعتراف رسمي بالجنوب من خلال ممثله المجلس الانتقالي الجنوبي بالإضافة إلى أن مخرجات الاتفاق ستعيد الأمن والاستقرار للمناطق الجنوبية بعد الفوضى التي تعمدت الشرعية نشرها في كل مناطق الجنوب".

فيما قال حسين القملي أنه مع الإعلان عن توقيع مسودة الاتفاق الذي يمثل انتصارا سياسيا مهما في المرحلة الراهنة، أكمل الميسري والجبواني تحركاتهما التي استهدفت منذ وقت بعيد إفشال الاتفاق، حيث عقدا مؤتمرًا صباح اليوم السبت، أدلى فيه الميسري تصريحات شديدة العداء للتحالف العربي وللجنوب.

أما علاء عادل حنش، فقال "بتوقيع #اتفاق_الرياض أصبح الجنوب حليفا عربيا وإقليميا ودوليا قويا وشرسا؛ لان عامل الجيوسياسية التي تربط الجنوب بمحيطه الجغرافي تفرض مثل هكذا شراكة وتحالفات".

وأضاف "اليوم نعيش مرحلة متقدمة وعظيمة من تاريخ ثورتنا الجنوبية، الأمر الذي يتطلب(حرص، تكاتف، رص الصفوف)" .