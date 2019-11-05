مصادر : وصول وفدي الحكومة والإنتقالي إلى قصر اليمامة بالرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365
قالت مصادر إعلامية، أن وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، وصلاً في هذه الأثناء إلى قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، إستعداداً لتوقيع إتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية .
ومن المقرر أن يتم التوقيع رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وستشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.
ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.
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