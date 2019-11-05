اجتماع عربي يبدي استعداده مساندة اليمن في قطاع الطاقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أختتمت اليوم أعمال إجتماع وزراء الكهرباء والطاقة العرب الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بحضور وزير الكهرباء اليمني محمد العناني .



وأوصى الإجتماع الوزاري العربي للكهرباء بالطلب من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة بتقديم تقرير تفصيلي يتضمن احتياجات قطاع الكهرباء في اليمن بالتنسيق مع الجهات المختصة في اليمن تمهيدا لعرضه على مؤسسات التمويل العربية والدولية، ولتقديم المساندة الفنية.

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ورحب الاجتماع الوزاري باستعداد الأردن تقديم المساندة لتدريب الكادر اليمني في قطاع الكهرباء.

وكان وزير الكهرباء والطاقة استعرض خطة أولويات اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي في قطاع الكهرباء في اليمن.. مشيرا الى ما تعرض له قطاع الكهرباء من أعمال سطو ونهب وتدمير متكامل من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ابرزها إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم قطاع الكهرباء في الصومال، وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في اليمن وفقا للخطة المقدمة من وزير الكهرباء.

كما ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، بالإضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة ومناقشة مشروع خطة عمل المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء 2020/ 2021م ، وكذا مشروع انشاء برنامج للدراسات العليا لتنظيم الكهرباء بالدول العربية وعدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.