شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المطيري تُطالب وسائل الإعلام بالالتزم بالحيادية بشأن اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 وجهت الكاتبة والباحثة نورا المطيري، اليوم، رسالة هامة للمنصات الإعلامية بشأن اتفاق الرياض، مؤكدةً أنه من الواجب تنمية روح السلام والتسامح وليس تأجيج الفتنة.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “أي وسيلة إعلامية لا تلتزم بالحيادية والموضوعية والشفافية في تغطية فعاليات مراسم اتفاق الرياض فإنها فاسدة شكلا ومحتوى، ولا تختلف قيد أنملة عن قناة الجزيرة. هذا الإتفاق هو مسيرة سلام وصلح والواجب هو تنمية روح السلام والتسامح وليس تأجيج الفتنة باستخدام المصطلحات والكلمات الهدامة”.

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