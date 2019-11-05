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الشرفي يؤكد أن الجنوب بات على أعتاب تحول تاريخي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الشرفي يؤكد أن الجنوب بات على أعتاب تحول تاريخي

الخليج 365

أكد  الباحث السياسي الجنوبي عضو في الدائرة السياسية للانتقالي الجنوبي، أن الجنوب بات على أعتاب تحول تاريخي نحو إستعادة دولته .

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وقال الشرفي في تغريدة له، أن اتفاق الرياض يعترف رسميا بالمجلس الانتقالي ممثلا للجنوب وقضيته، لافتاً إلى أن الإتفاق يعني أن الجنوب يمضي نحو استعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة.

 

وأشار إلى أن  شعب الجنوب يتطلب من كافة نخبة السياسية والعسكرية خاصة إعلاء مصلحة الجنوب فوق المصالح الشخصية والفئوية وحشد الجهود لاستكمال التحرير والبناء وإزالة آثار ثلاثة عقود من الظلم والمعاناة.

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