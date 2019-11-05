شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي كويتي يكشف مفاجآة عن اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 وصف المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، اليوم، اتفاق الرياض بالبادرة الطيبة، مشددًا على أنه بداية مشجعة لتعاون كافة الأطراف لاستعادة وتحرير محافظة صنعاء.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "اتفاق الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي هو بادرة طيبة ومشجعة لتتعاون كافة الأطراف اليمنية لإستعادة وتحرير صنعاء". Advertisements وأضاف: "المسافة من مأرب إلى صنعاء 173 km.. المسافة من صعدة لصنعاء 242 km.. المسافة من تعز لصنعاء 265 km.. المسافة من عدن لصنعاء 363 km.. شكرا السعودية". وأوضح: "الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي هو إنتصار لجميع الأطراف اليمنية ولدول التحالف العربي في كسر الإرهاب الحوثي وتوحيد الجهود للاتجاه نحو تحرير صنعاء". وتابع: "الجهد السعودي والتعاون الإماراتي والتفهم اليمني وحس المسؤولية للانتقالي عوامل النجاح".

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