الجعدي : إتفاق الرياض هو بداية إعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الإنتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مساعد الأمين العام المساعد، لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن إتفاق الرياض هو بداية إعتراف إقليمي ودولي بالمجلس الإنتقالي .



جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، في فعالية تأبين الفقيد سيف منصر محمد هرهرة.

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وقال أن مخرجات هذا الاتفاق تصب لمصلحة قضيتنا الجنوبية .. مضيفاً أن اتفاقية الرياض هي بداية اعتراف دولي و إقليمي بالمجلس الانتقالي الجنوبي و العودة إلى دولتنا الجنوبية حتمية و الوفاء لدماء الشهداء واجب مقدس و الراية وجدت لترفرف في سماء الأمم المتحدة و لايمكن أن تنكس .

وأكد الجعدي في كلمة ألقاها في الفعالية، أن بصمات الفقيد كثيرة ولايمكن إحصائها، وما قيل عنه، لا يحصي شيئاً عن أعماله ، وهو الرجل المعطاء الذي تعلمنا على يدية الكثير.

وأشاد الجعدي بالأدوار النضالية للفقيد، مضيفاً بقوله": خسارتنا فادحة بفقدان الفقيد، ولكنها مشيئة الله فهم السابقون ونحن اللاحقون، وما يبقى في صفحات التاريخ هو مآثر الرجال ليتعلم منها الأجيال القادمة".

وشهد حفل التأبين، إلقاء عدد من الكلمات، أشادت جميعها بالدور النضالي الذي لعبه سيف منصر، في ثورة 14 أكتوبر ودوره السياسي البارز أثناء حكم الحزب الاشتراكي اليمني لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بُعيد الاستقلال الوطني في الـ30 من نوفمبر 1967.