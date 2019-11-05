شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الميسري يرفض المغادرة إلى الرياض لحضور مراسم توقيع الإتفاق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت وسائل إعلام محلية، أن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري، رفض المغادرة إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور مراسم التوقيع على الإتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الإنتقالي الجنوبي .

Advertisements وذكرت تلك المصادر، أن طائرة سعودية أقلت المسؤولين اليمنيين المتواجدين في سيئون ولكن الميسري رفض المغادرة معهم وحضور مراسم التوقيع . وبحسب مراقبون فإن الميسري يريد البقاء في سيئون لمواصلة تنفيذ المخطط القطري - الإيراني لإجهاض تنفيذ بنود الإتفاق المزمع توقيعه بعد ساعات من الأن .

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