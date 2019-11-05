صحفي يكشف سر نجاح "الانتقالي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

كشف الكاتب الصحفي الجنوبي أسامة بن فائض، اليوم، سرّ نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي.

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": "سرّ نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي، هو إتكاله على شعبه الذي فوضه في إعلان عدن التاريخي، ليكون حاملا سياسيا للقضية الجنوبية".

وأضاف: "لم يصبح مجرد تشكيل أو مكون كتلك التي تلاشت. أصبح صلبًا حتى اعترفت به كل الدول كممثلا للجنوبيين. القوه تكمن من الشعب دائما وأبدًا، فليحيا الجنوب وتحيا القيادة".