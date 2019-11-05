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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد بن فريد : إتفاق الرياض هو أول وثيقة تضفي الشرعية على قضية الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في جنيف، أحمد عمر بن فريد، أن إتفاق الرياض يعتبر أول وثيقة دولة تضفي الشرعية على قضية الجنوب وعلى هيئة سياسية جنوبية وهي المجلس الإنتقالي .
وقال في تغريدة له بتويتر، "أن هذا المكسب السياسي يعتبر اهم بكثير من بنود الإتفاق، والتوقيع عليه بكل هذه الهيبة هو تأكيد لما ذكرت ويبقى على الجنوبيين أن يفهموا دورهم الإيجابي المطلوب في المرحلة القادمة" .
من المقرر أن يتم التوقيع رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وستشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.
ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.
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