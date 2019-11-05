اخبار الخليج / اخبار اليمن

الحوثيون وفصيل الإصلاح الموالي لقطر أبرز الخاسرين من اتفاق الرياض

0 نشر
اليمن العربي ـ خاص: 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون وفصيل الإصلاح الموالي لقطر أبرز الخاسرين من اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الحوثيون وفصيل الإصلاح الموالي لقطر أبرز الخاسرين من اتفاق الرياض

الخليج 365 ـ خاص:

قال خبراء إن الجهود تهدف للمحافظة على استقرار اليمن و المحافظة على مكتسباته وذلك من خلال ايجاد حل سياسي يخدم المصلحة العامة و يصب في سبيل مكافحة التواجد الايراني.

 

Advertisements

وأضاف الخبراء أن اليمنيين أضاعوا من الفرص السياسية الكثير واتفاق الرياض فرصة أخرى تتاح لا يجب التفريط فيها فهيكلة الشرعية مطلب سياسي وعسكري وتقويمها سيحصده الشعب في الجنوب والشمال خيراً، لا مناص من إحسان النوايا وتقدير جهود الاشقاء في المملكة والإمارات

 

ولفتوا إلى أن اليمن اليوم يبدأ صفحة جديدة تنطلق فيها عملية إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار و التطوير بقيادة حكومة بها كفاءات سياسية و ٢٤ وزيرا عندهم خبرة و نزاهة و يشهد لهم بذلك.

 

وأكد الخبراء، أن مليشيا الحوثي أول وأكبر الخاسرين من اتفاق الرياض الذين سيوحد الجهود لاستعادة ما تسيطر عليها، إضافة إلى فصيل حزب الإصلاح الموالي لقطر، والذي بدأ باكرا في التشكيك بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا السياق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون وفصيل الإصلاح الموالي لقطر أبرز الخاسرين من اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا