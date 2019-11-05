شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة الصباحية من يومنا الثلاثاء.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية من يومنا هذا الثلاثاء، تشرين الثاني 05، 2019، وهي كالتالي:

ـ كاتب: النتائج على الأرض اليمنية ستكون مختلفة بما تحمله "اتفاقية الرياض" https://www.elyamnelaraby.com/432031/ ـ بث مباشر.. العاصمة السعودية تشهد مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي https://www.elyamnelaraby.com/432025/ ـ من المستفيد ومن المتضرر من اتفاق الرياض؟ https://www.elyamnelaraby.com/432023/ ـ وزير الإعلام يؤكد على الشراكة والتعاون مع التحالف https://www.elyamnelaraby.com/432020/ ـ شاهد.. مركز الملك سلمان يسلم أدوية ومستلزمات طبية لصحة ساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/432015/ Advertisements ـ تهديد حكومي بإلغاء نقاط المراقبة بالحديدة احتجاجا على الاستحداثات الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/432012/ ـ المخلافي: الحوثيون بحالة قلق من المشروع الإيراني واتفاق الرياض نقلة مهمة https://www.elyamnelaraby.com/432002/ ـ شاهد.. صورة لشقيقين يمنيين تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير بأمريكا https://www.elyamnelaraby.com/431995/ ـ الخنبشي يكشف أسماء قيادات سعودية حضرت لحظة بلحظة لما قبل اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/431989/ ـ مسؤولان: جهود سعودية مضنية ومواقف تاريخية بشأن اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/431987/ ـ عضو بالانتقالي: السعودية تقف مع اليمن منذ العاصفة وحتى اتفاق الرياض

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