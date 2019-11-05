شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محللون: اتفاق الرياض يمهد الطريق لاستئناف مسيرة التنمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص

يتابع ملايين اليمنيين والخليجيين اليوم الثلاثاء العاصمة توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة السعودية الرياض.



ووفق محللين فإن الاتفاق الذي من المقرر أن يتم التوقيع عليه عصر اليوم يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البناء الذي يستهدف الخير لليمن.

ويتابع المحللون أن الاتفاق يمهد الطريق لاستئناف مسيرة التنمية والبناء خاصة في المحافظات المحررة.

هذا ومن المقرر أن ستشهد مراسم التوقيع حضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وعدد من المسؤولين وسفراء الدول العربية والغربية.

و أبرز بنود الاتفاق عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه.

ومن المبادئ الأساسية التي سينص عليها الاتفاق:

- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي

- وقف الحملات الإعلامية المسيئة

- توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي

- مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش

- تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق

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- مشاركة المجلس الانتقالي في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.

ومن الترتيبات السياسية والاقتصادية:

- تباشر الحكومة أعمالها من عدن خلال 7 أيام من الاتفاق

- تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وصرف الرواتب

- إيداع موارد الدولة في البنك المركزي بعدن والصرف بموجب الميزانية

- تفعيل أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي

- تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً مناصفة بين الشمال والجنوب

- اختيار الوزراء ممن لم ينخرطوا في القتال والتحريض خلال الأحداث الأخيرة

- تعيين محافظ ومدير للأمن في عدن خلال 15 يوما

- تعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما

- تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما.