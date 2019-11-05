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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الفيفا يعترف رسميآ بالدوري اليمني التنشيطي لكره القدم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن عوده اليمن للنسخة المقبله من كاس الاتحاد الاسيوي بمقعد ونصف بطل الدوري في سيؤن مقعد مباشر الوصيف نصف مقعد
وأعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم تاجيل المرحلة النهائي من الدوري التنشيطي الى ما بعد كاس الخليج بعد ان كانت مقرر في نوفمبر
علماً بأن مباريات الدوري اليمن ستكون على استاد سيؤن الدولي الجديد
علماً بأن قنوات الكاس القطريه ستكون الناقل الرسمي للدوري بعد ان حصلت على حقوق النقل من الاتحاد اليمني
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