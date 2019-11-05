شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : رويترز تكشف عن فضيحة مدوية للرئيس ‘‘المخلوع’’ مع 3نساء .. و‘‘ملكة جمال‘‘ تصرخ: أوجعني في غرفة خاصة بعدما رفضت هذا الأمر .. (شاهد الصور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رويترز تكشف عن فضيحة مدوية للرئيس ‘‘المخلوع’’ مع 3نساء .. و‘‘ملكة جمال‘‘ تصرخ: أوجعني في غرفة خاصة بعدما رفضت هذا الأمر .. (شاهد الصور)

اختتمت لجنة تحقيق في غامبيا جلسات الاستماع إلى إفادات ضحايا_العنف_الجنسي_من قبل الرئيس السابق يحيى جامع وكبار المسؤولين في عهده. واتهمت ملكة جمال غامبيا السابقة، فاتو جالو (23 عاما)، الرئيس السابق_باغتصابها، متحدثة خلال الجلسة التي اختتم بها، يوم الخميس، الاستماع إلى إفادات الضحايا، والذي استمر 3 أسابيع. ---------------- شاهد ايضا آخر الأخبار الطارئة : • “وداعاً” للفياغرا .. هذا النبات الطبيعي الموجود في كلّ بيت يقوّي قدرتك الجنسية بشكل خيالي • تحذير خطير جدا لمرضى السكري والضغط .. هذا التصرف اليومي الخاطئ يؤدي إلى الوفاة في الحال !؟ • هل تذكرون مذيعة الmbc رنا هويدي التي ظهرت في فيديو إباحي مع خالد يوسف ..شاهد كيف كان مصيرها اليوم ..«صور» • عاجـــل : السعودية تصحو على حادثة مروعة .. صراخ وضحايا ودماء تسيل ، وصافرات الاسعاف تدوي الان ..ما الذي حدث .. (شاهد تفاصيل وصور مباشرة) • عاجـــل : وسائل الاعلام الرسمية تنشر المفاجأة صباح اليوم .. محمد بن زايد يعلن عن حدث طارئ تشهدة الامارات لأول مرة منذ 30 عام • الوليد بن طلال يظهر بشكل مثير مع أميرتين في الشاطئ .. ويمسك إحداهما بطريقة غريبة ..شاهد الصور • عاجـــل : وفاة لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق محمد الهديان Advertisements • قبل ثلاث ساعات .. : محمد علي ينشر فيديو صادم وفضيحة مدوية للسيسي وزوجته انتصار ..شاهد • رويترز تكشف عن فضيحة مدوية للرئيس ‘‘المخلوع’’ مع 3نساء .. و‘‘ملكة جمال‘‘ تصرخ: أوجعني في غرفة خاصة بعدما رفضت هذا الأمر .. (شاهد الصور) • بعد خلع العباءة والنقاب .. قانون جديد في في السعودية يسمح للشباب والفتيات الخروج والتجول بـ "الشورت" .. «شاهد اول فيديو صادم من احد شوارع الرياض» • نهاية مؤسفة تلك التي مات عليها .. وفاة سعودي وخادمته اثناء ممارستهم الجنس ..والشرطة تكشف ما الذي عثرت عليه إلى جانبهما !؟ • من الرياض .. فضيحة جديدة لفتاة سعودية محجبة ..وناشط سعودي يعلق :«ابليس بعد الي شافه قدم اجازة وسافر !» ..شاهد الفيديو • عاجـــل : محمد بن سلمان ينتقم من ترامب ويفاجئ العالم .. السعودية اتخذت قراراً خطير بموافقة الملك !؟ «فيديو» • الأمير تميم ينتقم لوالدته الشيخة موزة ويرد اعتبارها .. قرار قطري سيبكي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ..شاهد --------------------------------- وقالت الفتاة إن يحيى جامع حبسها داخل غرفة واغتصبها_بعد أن رفضت محاولاته لمغازلتها. وأوضحت أن “يحيى جامع لم يرغب في ممارسة الجنس_معي أو الاستمتاع. وما كان يرغب به هو أن يسبب الألم لي”. وتحدثت إمرأة أخرى عن تعرضها للاغتصاب_من قبل اثنين من رجال الأمن في السجن، وثالثة عن_اغتصابها_من قبل وزير الداخلية في حكومة جامع. وبشكل عام، اتهمت 3 نساء رئيس غامبيا السابق شخصيا باغتصابهن_أو ممارسة_العنف_الجنسي_تجاههن. وأفادت إحدى الموظفات السابقات في قسم البروتوكول عند مكتب الرئاسة بأن يحيى جامع كان يتعامل مع الفتيات في قسم البروتوكول “كأنهن ملك له”، وقالت إنه تم فصلها بعد رفضها لمحاولات التحرش بها. والتعويضات” المتألفة من 11 عضوا، والتي تم تشكيلها في يناير الماضي بمبادرة من رئيس غامبيا الحالي آداما بارو، لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من رموز النظام السابق. يذكر أن يحيى جامع، الذي حكم غامبيا منذ عام 1994، غادر البلاد في يناير 2017، وحصل على حق اللجوء السياسي في غينيا الاستوائية. وتتهم المنظمات الحقوقية نظام يحيى جامع بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بينها جرائم قتل وتعذيب واختفاء قسري. المصدر: رويترز

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