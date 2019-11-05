شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد خلع العباءة والنقاب .. قانون جديد في في السعودية يسمح للشباب والفتيات الخروج والتجول بـ "الشورت" .. «شاهد اول فيديو صادم من احد شوارع الرياض» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد خلع العباءة والنقاب .. قانون جديد في في السعودية يسمح للشباب والفتيات الخروج والتجول بـ "الشورت" .. «شاهد اول فيديو صادم من احد شوارع الرياض»

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