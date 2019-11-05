شكرا لقراءة خبر عن الاميرة هيا بنت الحسين تكشف عن مفاجأتها المدوية وتقدم صور للمحكمة تثبت ان محمد بن راشد شاذ جنسياً ..شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - الاميرة هيا بنت الحسين تكشف عن مفاجأتها المدوية وتقدم صور للمحكمة تثبت ان محمد بن راشد شاذ جنسياً ..شاهد

لا يزال موضوع "هروب" الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السادسة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، يستحوذ على اهتمام الصحافة البريطانية.

وكتب بن ماكينتاير مقالا طويلا في صحيفة التايمز بعنوان "معركة المحكمة العليا ترفع الغطاء عن مملكة الشيخ السرية"، في إشارة إلى القضية التي رفعتها الأميرة هيا ضد حاكم دبي في المحاكم البريطانية.

ويفتتح الكاتب مقاله متسائلا: "كيف تدعو الإعلانات السياحية الناس للهرب من بلدانهم، من زحمة الحياة والعمل، لقضاء اجازتهم في دبي والاستمتاع بالأجواء الجميلة والمشمسة، في حين يبدو من الصعب جدا الهروب من دبي خصوصا بالنسبة للمرأة وأفراد الأسرة المالكة في دبي؟"

ويشير الكاتب إلى أن هروب الأميرة هيا وولديها تأتي كثالث حالة هروب لنساء من الأسرة المالكة من قصور الشيخ محمد الفارهة والمحاطة بالسرية في دبي، بعد محاولتي هروب فاشلتين لكل من الشيخة شمسه والشيخة لطيفة ابنتا الشيخ محمد.

ويوضح الكاتب أن "هروب الأميرة هيا يأتي بعد اكتشافها حقائق مزعجة عن محاولة هروب الشيخة لطيفة آل مكتوم".

Advertisements

ويمضي الكاتب ليوضح أن القضية المرفوعة في المحكمة التي تطلب فيها الأميرة وصاية على أبنائها وحمايتهم من الزواج القسري، ستشهد معركة حامية، بل ربما واحدة من أغلى قضايا الطلاق في تاريخ القضاء البريطاني، كما ستكشف خبايا وطبيعة الحياة للعائلة المالكة في دبي والتي ما كانت ستعرف لولا أن القاضي سمح بنشر تفاصيل القضية للإعلام.

وكانت مصادر اعلامية قد سربت اخبارا تتحدث عن امتلاك الاميرة هيا بنت الحسين صورا لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تثبت انه شاذ جنسي وهو ما سيعزز حقها بالطلاق منه .

وبحسب مقال الكاتب بن ماكينتاير فإن اثنين من أعتي المحامين في بريطانيا سيترافعون في هذة القضية، حيث تمثل الأميرة هيا، البارونة شاكيلتون التي مثلت الامير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا، بينما يمثل الشيخ محمد، ليدي وورد التي مثلت الكاتب والمخرج السينمائي المعروف غاي ريتشي، في طلاقه من المغنية المشهورة مادونا.

ويختم الكاتب بالقول إن لجوء الشيخ محمد بن راشد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عما يدور بداخله بقصيدة عن خيانة امرأة له، وقوله في أحد الأبيات "لا أكترث إن عشت أو مت"، لربما يكون شيئا سيندم عليه لاحقا، لأنه ربما يؤخذ كدليل ضده.