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الرياض - رنا هويدي - مصير أسود لحسن نصر الله ومذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم يفجر نبوءة خطيرة للغاية "الأيام بيننا"

تنبأ الإعلامي السوري فيصل القاسم بنبوءة مثيرة تخص الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

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وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "من بيروت: اتركوا كلاب نصرالله يعتدون على المتظاهرين اللبنانيين .. لا بأس.. سقط نصرالله في الفخ... والخير لقدام... لن يكون مجرد سبعة ايار آخر وانتهى الأمر... المعتدون هم الخاسرون هذه المرة.. والأيام بيننا".



وأضاف نقلا عن "ساخر لبناني" لم يسميه: "مضحك جداً ان حزب المخدرات والمتعة يتهم المتظاهرين اللبنانيين بالخلاعة كما اتهم الثوار السوريين من قبل بجهاد النكاح.. عشنا وشفنا.. عندما تحاضر العاهرة بالشرف".