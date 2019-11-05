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الرياض - رنا هويدي - مجلة امريكية تحسم الجدل وتنشر خبر صاعق عن مقتل خاشقجي ودور ولي العهد في تلك الجريمة وتفضح سر بكاء الاميرة المقربة من الملك سلمان

كشفت أميرة بارزة من الأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، سر بكائها، وذلك أثناء حديثها عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية خطيرة هزت العالم.

وأكدت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، في مقابلة أجرتها معها مجلة "بوليتكو" الأمريكية، أنها بكت كثيرًا بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت الأميرة ريما: "كنت أعرف خاشقجي فقد كان مقتله مأساة شخصية وحقل ألغام كنت أبكي خسارة حياة هذا الرجل على المستوى الشخصي وكنت أبكي ما يمكن أنه نهاية لرؤيتنا".

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وبشأن اتهام ولي العهد السعودي، قالت أول سفيرة سعودية في واشنطن، إن الأمير محمد لم يرتكب الجريمة، أجابت "أنه لا يوجد لها أدنى شك من تأكيد براءة ولي العهد السعودي من جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت الأميرة ريما: "لقد قضيت وقتًا مع ولي العهد وأقنعني أن هذا ليس من عمله، ولم يكن يعمل بهذه الطريقة وهذا أمر يمكن أن يدمر كل ما حلم به، ولا أتخيل أنه طلب أمرًا كهذا".

وكانت السلطات السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.



وذكرت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية؛ تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين.