شكرا لقراءة خبر عن عــاجل : مذيع قناة الجزيرة يفجر مفاجأة عن "محمد بن زايد": عملت في الإمارات وأتوقع حدوث هذا الأمر قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - رنا هويدي - عــاجل : مذيع قناة الجزيرة يفجر مفاجأة عن "محمد بن زايد": عملت في الإمارات وأتوقع حدوث هذا الأمر قريبا

كشف الإعلامي الفلسطيني جمال ريان - مذيع قناة الجزيرة - عن احتمالية حدوث أحداث مهمة في الخليج قريبا. وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "عملت في الامارات وعملت في قطر ، ومن خبرتي عن قرب في شيوخ الامارات وشيوخ قطر أقول : " الدم ما يصير ماي" والسياسة هي فن الممكن ، فهل يمكن ان نرى الشيخ محمد بن زايد في الدوحة قريبا ، خاطبًا الود والتفاهم والحوار مع اشقائه اصحاب القرار في قطر ؟ آراؤكم مهمة ". وكان "ريان" تحدث عن التغيرات الكبرى التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في بلاده. Advertisements وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "اليوم : ديسكو حلال، وبار حلال ، ومصارعة حلال". وأضاف: "غدا : سجون حلال وصحافة حلال ، وأحزاب حلال ، وديمقراطية حلال ، وانتخابات حلال ، ومشاركة المواطن في حكم ال سعود حلال ،استكمالا للإصلاحات الحلال، تحت راية حلال ، في عهد الامير محمد بن الحلال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــاجل : مذيع قناة الجزيرة يفجر مفاجأة عن "محمد بن زايد": عملت في الإمارات وأتوقع حدوث هذا الأمر قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.