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الرياض - رنا هويدي - ”الجن” يتجولون في شوارع المدينة المنورة والفزع يجتاح المواطنين السعوديين .. والسلطات تتحرك (فيديو صادم)

الجن يتجولون في شوارع المدينة المنورة.. هكذا صاح سعوديون بعد رؤيتهم لكائن غريب مرعب وصفوه بـ "الجن". وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو قيل إنه تجول لكائن غريب وصفوه بالـ"جن" في موقف سيارات بالمدينة المنورة. ويظهر في المقطع مواطن وهو يلاحق كائنا غريبا، يركض بسرعة كبيرة خلف السيارات ويختبئ تحتها. Advertisements وتسبب المقطع في حالة من الرعب والفزع بين رواد مواقع التواصل، وتكهن البعض أنه كائن فضائي، فيما قال آخرون "جن". فيما تدخلت جهات رسمية لتقول إن ما حدث لم يكن كما اعتقد المواطنين، "جن" ، إنما هي خدع بصرية تلاعبت بها المؤثرات. شاهد الفيديو من ( #غرد_من_السيره_النبويه



فيه كائن غريب يطلع من ورا السيارة

دقق فيه اذا تعرفه علمنا ‼️‼️

شي مخيف والله 🌚😫🤭🚶‍♂️ pic.twitter.com/DhSkfqoLbs — صقر الهذلي (@vip1_b) October 8, 2019 )

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