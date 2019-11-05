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الرياض - رنا هويدي - عاجل : الربيع العربي يجتاح دولة خليجية لأول مرة.. ومظاهرات شعبية غاضبة تنتقل الآن إلى كافة المدن.. وهذا مايحدث الان (شاهد)

انتشرت دعوات للتظاهر والاعتصام بساحة " الإرادة" بدولة الكويت، يوم الأربعاء القادم، وسط صمت من الحكومة الكويتية حتى اللحظة.

ودعا عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي الحاليين والسابقين للتظاهر يوم الأربعاء بساحة "الإرادة" للمطالبة برحيل الحكومة والاعتراض على ممارسات رئيس مجلس النواب، بحسب موقع "الشبكة العربية".

وأول الداعمين لتلك الدعوات كان النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة، الذي أعلن تأييده لتلك الدعوات معلنًا مشاركته فيها.

وقال "الدويلة" عبر حسابه بـ"تويتر": "النائب السابق صالح الملا دعا إلى اعتصام في ساحة الإرادة يوم الأربعاء القادم ورفع شعار "مصخت" وهو شعار يلامس مشاعر كل الشعب الكويتي تجاه الحكومه المتناحرة مع نفسها و مع مصالح الوطن والمواطن وأنا أنضم لهذه الدعوة لممارسة حق الاحتجاج السلمي ضد الحكومة وتابعها مجلس بني صامت".

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وكان النائب "صالح الملا" قد قال في تغريدة له: "سأكون في ساحة الإرادة الأربعاء القادم الساعة 7 مساءًا لمدة ساعة بإذن الله وأن كنت وحيدًا، الفساد وصل مرحلة لا تطاق، ورئيس مجلس الأمة تجاوز الدستور وكل الأعراف".

وفور انتشار الدعوة عبر وسم "#ساحة_الارادة" عبر تويتر، تفاعل معها عدد كبير من المغردين، وسط تأييد كبير لإقالة الحكومة.

ولم يصدر عن الحكومة الكويتية أو مجلس الأمة الكويتي، أي رد فعل حتى الآن أو تعليق على تلك الدعوات المطالبة بإسقاطهما.