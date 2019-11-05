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الرياض - رنا هويدي - عــاجل : حادثة صادمة تهز الاسرة الحاكمة في السعودية .. أمراء المملكة يبكون والديوان الملكي يكشف التفاصيل

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، حالة وفاة جديدة في العائلة المالكة. وأوضح الديوان الملكي في بيان منشور عبر وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه توفيت والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود. Advertisements ​وأشار الديوان الملكي إلى أنه ستتم صلاة الجنازة على والدة الأمير خالد السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني. وتابع “ستتم صلاة الجنازة السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

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