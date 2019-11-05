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الرياض - رنا هويدي - مشهد رهيب.. "أخدود الركام" المفاجئ يقلب سلطنة عمان كأنها يوم القيامة (فيديو صادم)
شهدت سلطنة عمان يومًا وصفه مغردون بأنه أشبه بـ"يوم القيامة" بعد أن ضربت عاصفة "أخدود الركام" البلاد بشكل مفاجئ، بسبب عدم توقع الحالة من قِبَل خبراء الأرصاد.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، الآثار التي خلفتها العاصفة الرعدية المرعبة التي ضربت سلطنة عمان، وأطلق عليها محللو الطقس اسم "أخدود الركام".
وأبانت الفيديوهات المتداولة لـ"أخدود الركام"، الأمطار الرعدية والبروق والرياح العنيفة، والسيول التي اجتاحت الشوارع الرئيسية في عدة ولايات؛ حيث دفعت السلطات لإعلان الاستنفار.
وأكد حساب "طقس عمان" على "تويتر"، أنه "لا يوجد خبير ولا محلل ولا نموذج توقع هذه الأمطار في هذا الوقت، علينا أن ندرك بأن قدرة الله فوق كل شي وإذا أراد شي فيقول كن فيكون".
ونشر حساب "عاشق البروق" المهتم بالطقس، صورة للأقمار من ناسا توثق العاصفة الرعدية "أخدود الركام" التي خرجت إلى بحر عمان بعدما أثرت على شمال السلطنة بأمطار رعدية غزيرة ورياح قوية.
وتصدر هاشتاغ "أخدود الركام" تريند "تويتر" في سلطنة عمان، وتداول خلاله مئات الآلاف من العمانيين تغريدات تحذيرية وصورًا وفيديوهات لآثار العاصفة القوية.
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