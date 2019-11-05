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الرياض - رنا هويدي - مشهد صادم يهز السعودية.. تحرش جماعي بالفتيات في موسم الرياض وفنانة شهيرة تصرخ "الحقوني الحقوني" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لعمليات تحرش جماعي بالفتيات السعوديات في موسم الرياض، الذي تنظمه "هيئة الترفيه" السعودية برئاسة تركي آل الشيخ.

وأظهر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، لحظة هروب عدد من الفتيات السعوديات وسط ملاحقتهن من جانب شبان سعوديين، من أجل التحرش بهن وسط الزحام في موسم الرياض.

واستطاع عدد من الأشخاص بينهم عناصر تأمين في موسم الرياض، اقتياد الفتيات إلى سيارة من أجل إخراجهن من دائرة الشبان المتحرشين.

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من جانبه، حاول حساب "موسم الرياض" على موقع "تويتر" التابع لـ"هيئة الترفيه" التغيطة على عملية التحرش الجماعية بزعم أنها كانت تدافع من أجل الدخول إلى الفعاليات.

وقال الحساب في بيانٍ له: إن "احترام النظام هو أساس نجاح كل فعالية وللأسف، اللي حصل في الرياض بوليفارد عكس اللي نتمناه".

وأضاف "موسم الرياض": "بسبب التدافع ومخالفة النظام أصـيب مجموعة من الأشخاص، وتم السيطرة على المشكلة مباشرة من الجهات المعنية".

يذكر أن هذه المشاهد أثارت حالة من الاستياء والصدمة على مواقع التواصل لما وصل إليه حال الشباب السعودي بسبب الحفلات الراقصة.