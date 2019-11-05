شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام يؤكد على الشراكة والتعاون مع التحالف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الرياض - الخليج 365 أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، على الشراكة والتعاون مع التحالف.

وكتب الإرياني، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "التأكيد على الشراكة والتعاون الكامل مع أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية". وتابع "للحفاظ على عروبة وهوية اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة". Advertisements ومضى "بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية". ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ً والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم بالرياض توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي. التأكيد على الشراكة والتعاون الكامل مع أشقائنا في #تحالف_دعم_الشرعية بقيادة #السعودية للحفاظ على عروبة وهوية #اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية#اتفاق_الرياض#معاً_لاستعادة_الدولة#المليشيا_الحوثية_الايرانيةpic.twitter.com/zPw6WP4FzJ— معمر الإرياني (@ERYANIM) التأكيد على الشراكة والتعاون الكامل مع أشقائنا في #تحالف_دعم_الشرعية بقيادة #السعودية للحفاظ على عروبة وهوية #اليمن وإجهاض المشاريع الدخيلة، بما يحافظ على استمرار دور اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي والمنطقة العربية#اتفاق_الرياض#معاً_لاستعادة_الدولة#المليشيا_الحوثية_الايرانية pic.twitter.com/zPw6WP4FzJ — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 5, 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يؤكد على الشراكة والتعاون مع التحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.