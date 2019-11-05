شاهد.. مركز الملك سلمان يسلم أدوية ومستلزمات طبية لصحة ساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365
سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم أدوية ومستلزمات طبية لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت بحضور وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومندوبين من مركز الملك سلمان وقوات التحالف العربي بحضرموت.
وأشاد المهندس العمودي بجهود مركز الملك سلمان في حضرموت وتدخلاته المتنوعة منذ مابعد التحرير، متقدما بجزيل الشكر والتقدير للمركز والعاملين فيه، داعيا إياهم الي بذل مزيد من الجهود في المجالات الحيوية المختلفة.
من جانبه أوضح الدكتور الجريري بأن هذه الدفعة الجديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية سيتم توزيعها على كافة المرافق الصحية بمختلف مديريات ساحل حضرموت، لافتا إلى أن هذه الدفعة تحتوي على 175 صنف من الأدوية والمستلزمات الطبية من بينها أدوية خاصة بالأمراض المزمنة والطواري والمحاليل الوريدية.
حضر التسليم مسؤول للمخازن والتمويل الطبي بمكتب الصحة بساحل حضرموت سعيد الحيقي.
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