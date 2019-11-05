تهديد حكومي بإلغاء نقاط المراقبة بالحديدة احتجاجا على الاستحداثات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

هدد الفريق الحكومي في لجنة إعادة تنسيق الانتشار، أمس، بإلغاء نقاط المراقبة في الحديدة احتجاجاً على قيام الحوثيين باستحداثات عسكرية جديدة في جبهة الساحل الغربي.



وقالت مصادر عسكرية إن جماعة الحوثي كثفت من عمليات حفر الأنفاق والحواجز في الأطراف الجنوبية والشمالية والشرقية لمدينة الحديدة.

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وأضافت أن الميليشيا نقلت عشرات العمال لمحيط جامعة الحديدة، واستحدثت عدداً من الحفريات وإعادة تهيئة المتارس وزراعة عدد كبير من الألغام بنقاط التماس شمال وشرق مدينة 7 يوليو ومدينة الصالح السكنية. وكان إعلام القوات المشتركة في الساحل الغربي نشر، في وقت سابق، صوراً لخنادق وأنفاق حفرتها الميليشيا في الحديدة عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار.

ووفقاً للناطق العسكري باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش، فإن الميليشيا حفرت 19 خندقاً داخل الحديدة عقب نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار في خرق صارخ لاتفاق ستوكهولم.