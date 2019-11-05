عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صورة شقيقين يمنيين مسنين تفوز بجائزة عالمية

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

فازت صورة لمسنين شقيقين يمنيين يحتضنان بعضهما بعضًا بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض، بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير السنوية لمعهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، وشملت أكثر من 1200 صورة من مختلف الدول.

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وأطلق المعهد اسم ”عناق المصالحة“ على الصورة التي قدمها المصور اليمني علي السونيدار من صنعاء التي اختارتها لجنة متخصصة بالإجماع، موضحًا أن ”الصورة هي لشقيقين يمنيين يزيد عمرهما على 70 عامًا يعانقان بعضهما بعضًا بمحبة وسلام بعد تصالحهما إثر خلاف استمر زهاء30 سنة حول قطعة أرض ورثاها عن والدهما؛ ما أدى إلى مشكلات كثيرة وانفصالهما طوال تلك الفترة“.

وفازت بالجائزة الثانية صورة ”الإنسان والحياة“ من تركيا فيما جاءت في المرتبة الثالثة صورة عن الدمار في مدينة الموصل العراقية نتيجة المعارك التي دارت رحاها لفترة طويلة لتحرير المدينة من تنظيم داعش.