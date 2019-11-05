شاهد.. صورة لشقيقين يمنيين تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير بأمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حصدت صورة لمسنين شقيقين يمنيين يحتضنان بعضهما بعضًا بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض، الجائزة الأولى في مسابقة التصوير السنوية لمعهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، وشملت أكثر من 1200 صورة من مختلف الدول.
واختار المعهد اسم ”عناق المصالحة“ للصورة التي قدمها المصور اليمني علي السونيدار من صنعاء التي اختارتها لجنة متخصصة بالإجماع، موضحًا أن ”الصورة هي لشقيقين يمنيين يزيد عمرهما على 70 عامًا يعانقان بعضهما بعضًا بمحبة وسلام بعد تصالحهما إثر خلاف استمر زهاء30 سنة حول قطعة أرض ورثاها عن والدهما؛ ما أدى إلى مشكلات كثيرة وانفصالهما طوال تلك الفترة“.
إلى ذلك، فازت بالجائزة الثانية صورة ”الإنسان والحياة“ من تركيا فيما جاءت في المرتبة الثالثة صورة عن الدمار في مدينة الموصل العراقية نتيجة المعارك التي دارت رحاها لفترة طويلة لتحرير المدينة من تنظيم داعش.
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