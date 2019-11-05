محمد بن سلمان ينتقم من ترامب ويفاجئ العالم .. السعودية اتخذت قراراً خطير بموافقة الملك !؟ «فيديو»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتبر مراقبون للشأن السعودي ان استقبال المملكة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الايام الماضية بتلك الحفاوة الكبيرة ، تعد رسالة للرئيس الامريكي ترامب ، مفادها ان السعودية قادرة على بناء تحالفات جديدة .

حيث تخلل زيارة الرئيس الروسي للمملكة توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين ، واعادة حسابات استراتيجية كبيرة في المنطقة ، بالاضافة إلى توقيع اكثر من عشرين اتفاق بين البلدين تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار

وجراء خلال الزيارة عقد جلسات مفاوضات عسكرية تضمنت احتمال شراء ونشر صواريخ S400 الروسية الهائلة للدفاع الجوي ، وهو ما سيشكل ضربة دبلوماسية للرئيس ترامب .

كما دعت السعودية ، روسيا للمشاركة في التحقيق الجاري بشان ما حدث في الرابع عشر من سبتمبر ايلول من هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت أرامكو النفطية .



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