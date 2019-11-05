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الخنبشي يكشف أسماء قيادات سعودية حضرت لحظة بلحظة لما قبل اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخنبشي يكشف أسماء قيادات سعودية حضرت لحظة بلحظة لما قبل اتفاق الرياض

الرياض - الخليج 365

كشف عضو الفريق الحكومي سالم الخنبشي عن أسماء قيادات سعودية حضرت لحظة بلحظة في مفاوضات اتفاق الرياض.

 

 

و يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير بن عبدالعزيز، ً والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم بالرياض توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي.

 

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وكشف عضو الوفد الحكومي لمفاوضات جدة والرياض سالم الخنبشي في تصريح نشرته صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" -  ً أن الاتفاق جاء نتاجا لرعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

 

وقال إن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر «كانا حاضرين معنا في المفاوضات لحظة بلحظة».

 

وقال الرئيس هادي (الإثنين) إن «القضية الجنوبية هي جوهر السلام والاستقرار في اليمن».

 

 ويُ توقع أن يحضر توقيع الاتفاق ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقيادات من مختلف مكونات الشعب اليمني. 

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