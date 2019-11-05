مسؤولان: جهود سعودية مضنية ومواقف تاريخية بشأن اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الرياض عدن - الخليج 365

تحدث مسؤلان عن الجهود السعودية المضنية التي عكست المواقف التاريخية للمملكة بالوقوف مع اليمن حكومة وشعباً.



حيث أكد مستشار رئیس الجمھوریة رئیس مؤتمر الحراك الجنوبي، عضو مشاورات جنیف یاسین مكاوي في تصريح نشرته صحيفة «الوطن»، الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" أن الاتفاق الذي یعقد الیوم ھو خطوة متقدمة جدا تجاه إعادة المسار للطریق الصحیح، وتصویب الخلل والخلاف الذي حدث خلال الفترة الماضیة، لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتھا.

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وأوضح أن أبرز عوامل نجاح الحوار ھو الدور السعودي من جمیع الأطراف، والجھود المضنیة والمتابعة الكبیرة التي قام بھا نائب وزیر الدفاع الأمیر خالد بن سلمان، الذي أسھم بشكل كبیر في تذلیل الصعوبات بناء على توجیھات ولي العھد الأمیر محمد بن سلمان.

مواقف تاریخیة مع الیمن

وبین وزیر الأوقاف والإرشاد الیمني القاضي الدكتور أحمد عطیة في تصريح للصحيفة ذاتها أن الموقف الأخیر تجاه الیمن وتوحید صفوف الیمنیین خلف رئیس الجمھوریة عبدربھ منصور ھادي، ھو واحد من المواقف التاریخیة التي وقفت فیھا السعودیة حكومة وشعبا مع الیمن.

وأضاف: الیوم نبدأ مرحلة جدیدة في مواجھة تمدد وانقلاب میلیشیات الحوثي الإیرانیة، ونقدر ھذا الجھد الجبار، ولیس غریبا على بلاد الحرمین الشریفین حرصھا على إزالة كل المشاكل التي یتعرض لھا الیمن بسبب سیاسة إیران العدوانیة، ونأمل أن یلقى ھذا الاتفاق حسن النوایا والتنفیذ على أرض الواقع.