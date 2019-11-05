شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بالانتقالي: السعودية تقف مع اليمن منذ العاصفة وحتى اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 عدن - الخليج 365 كشف قيادي جنوبي، عن دور السعودية ووقوفها مع اليمن منذ بداية عاصفة الحزم وحتى اتفاق الرياض.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالرحمن شيخ، إن السعودیة تقف مع الیمن عبر مراحل التاریخ مواقف الجار والأخ والسند، بدایة من عاصفة الحزم وانتھاء بجمع الشمل لأطراف الشرعیة عبر اتفاق الریاض التي حرصت الشقیقة السعودیة من خلالھ على رأب الصدع وجمع الكلمة وحقن دماء الإخوة، وتوحید صف الشرعیة خلف رئیس الجمھوریة عبدربھ منصور ھادي، لمواجھة تمدد وانقلاب میلیشیات الحوثي الإیرانیة. Advertisements وثمن عضو ھیئة رئاسة المجلس الانتقالي عضو وفد التفاوض وكیل محافظة عدن لشؤون المدیریات عبدالرحمن شیخ، جھود المملكة في إنجاح المفاوضات بین الأطراف الیمنیة. وقال في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أھمیة ھذا الاتفاق تتمحور حول توحید الجھد والتركیز على العدو المشترك، ونرى المملكة العربیة السعودیة قیادة وشعبا شركاء حقیقیین وضامنین لأمن وسلامة أرض الجنوب من أطماع إیران ومشروعھا.

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