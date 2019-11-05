ذكرى المولد في مناطق المليشيا.. موسم للتحشيد والتعبئة وفرض الإتاوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

منذ نحو شهر، صبغت العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، باللون الأخضر، كعلامة احتفاء بذكرى المولد النبوي التي بالغت المليشيا في الاحتفاء بها هذا العام.



وتجبر المليشيا ملاك المحلات التجارية، والمولات، على تزيين محلاتهم باللون الأخضر.

ويقول أحد رجال المال والأعمال في صنعاء، إن التجار يتحسسون جيوبهم مع كل مناسبة للحوثيين.

ويضيف، في حديث إلى "الخليج 365": لا خيار أمامنا غير الدفع للجماعة، إن أردنا أن تستمر مصادر رزقنا دون مصادرات أو مضايقات.

ويؤكد أن كل التجار، صغارا وكبارا، دفعوا مبالغ للمليشيا للاحتفال بالمولد.

ويشير إلى أن ما دفع يفوق ما يحتاجه الاحتفال بالمناسبة مئات المرات.

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إلى ذلك، يرى متابعون أن هذه المناسبة تحولت إلى موسم للتحشيد والتعبئة، مصحوبة بفرض الإتاوات والتبرعات.

ويضيف المتابعون، في حديث إلى "الخليج 365" أن المليشيا تجني من وراء هذه المناسبة، المليارات من الريالات.

ويقول المتابعون، إن مليشيا الحوثي تستغل المناسبة للتحشيد إلى جبهات القتال، وأيضا كرسالة للخارج أنها تمتلك شعبية كبيرة في مناطق سيطرتها.

وفي الثاني عشر من ربيع الأول تقام احتفاليات خطابية وفنية يخرج منها الحوثيون بمجندين جدد لجبهات القتال، كثير منهم من الأطفال.

ووفق المتابعين، فإن مليشيا الحوثي لديها إحساس سليم بقيمة الوقت، لكن هذا الإحساس لا يصبّ، إلا في جبهات القتل، لا في سبيل السلام، أو العمل على الحد من الإجراءات التعسفية في مناطق سيطرته، التي تبدأ برواتب الموظفين، ولا تنتهي بأخذ المساعدات المخصصة للمحتاجين.

ويختم المتابعون حديثهم بالقول: ما يبعث على الأمل هو أن الأصوات المناهضة لهذا التنميط الحوثي تتعالى يومياً، وصارت المعضلة الأخطر في نظرها، ليس انقلاب الحوثي واستيلاءه على السلطة بقوة السلاح منذ خمس سنوات، بل هذا التجريف المتنامي لهوية المجتمع اليمني.