رئيس المجلس الانتقالي: نوقّع اليوم على اتفاق عادل ونثق بحكمة القيادة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

عدن الرياض - الخليج 365

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، «نوقع الیوم على اتفاق عادل، حافظنا فیھ على ثوابتنا الوطنیة التي تضمنتھا وثائقنا ومشروعنا السیاسي كمجلس انتقالي جنوبي یحملقضیة شعب الجنوب، وبنفس الوقت أسسنا من خلال الاتفاق لآلیة تنظم العلاقة بالشرعیة وتعالج الأخطاء التي واكبت المرحلة السابقة، ومن الیومسیتم توجیھ وتركیز الجھود العسكریة نحو صنعاء لمحاربة میلیشیات الحوثي. ولا شك أن تنفیذ اتفاق الریاض سیمكننا من تحقیق انتصارات جدیدةضد التمدد الإیراني»



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وأكد الزبیدي في تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - أنھم سعداء باتفاق الریاض الذي رعتھ السعودیة، مبینا «أن ھذا الاتفاق یؤسس لمرحلة جدیدة من التعاون والشراكة مع التحالف العربي بقیادة المملكة، وذلك لبناء المؤسسات وتثبیت الأمن والاستقرار في بلادنا، ورفع المعاناة عن شعبنا، وكبح میلیشیات الحوثي المدعومة من النظام الإیراني».

وأضاف: «نثق بشكل مطلق في حكمة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وولي عھده الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ونائب وزیر الدفاع الأمیر خالد بن سلمان، لذلك كنا حریصین على نجاح وساطة المملكة وجھودھا من أجل السلام».

وأوضح الزبیدي أن المملكة الیوم تصنع سلاما جدیدا في المنطقة، في وقت بات الأمل فیھ ضعیفا في إیجاد حلول للأزمات والقضایا العالقة في الشرق الأوسط. وأعتقد أن الحكمة والخبرة السیاسیة والثقل الإقلیمي والدولي للمملكة كفیل برعایتھا للحوارات وصناعتھا للسلام في المنطقة، وللمملكة تاریخ ّ مشرف في رعایة جھود السلام.