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إصابة 5 نساء من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي في قعطبة بالضالع

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الضالع - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

إصابة 5 نساء من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي في قعطبة بالضالع

الضالع - الخليج 365

أصيبت خمس نساء من أسرة واحدة ، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد .

 

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وقالت مصادر محلية أن لغما أرضيا زرعته المليشيا الحوثي، انفجر أثناء مرور النساء، من طريق الوادي التي تؤدي إلى قرية القفلة غرب مديرية قعطبة.

 

وأوضحت المصادر أن النساء اللاتي أصبن هن سناء علي قاسم صالح حُمران (17 عاما)، جنة قاسم عبدالله الحضرمي (40 عاما)، انتظار قاسم عبدالله (25 عاما)، وإيمان أحمد علي الليث (22 عاما)، و نجاة علي عبدالله الحضرمي (35 عام).

 

ولفتت المصادر إلى أن 3 مصابات جراحهم بليغة، وتم اسعافهم إلى أحد مستشفيات مدينة الضالع.

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