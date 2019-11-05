- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 5 نساء من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي في قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الضالع - الخليج 365
أصيبت خمس نساء من أسرة واحدة ، جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من ايران في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد .
وقالت مصادر محلية أن لغما أرضيا زرعته المليشيا الحوثي، انفجر أثناء مرور النساء، من طريق الوادي التي تؤدي إلى قرية القفلة غرب مديرية قعطبة.
وأوضحت المصادر أن النساء اللاتي أصبن هن سناء علي قاسم صالح حُمران (17 عاما)، جنة قاسم عبدالله الحضرمي (40 عاما)، انتظار قاسم عبدالله (25 عاما)، وإيمان أحمد علي الليث (22 عاما)، و نجاة علي عبدالله الحضرمي (35 عام).
ولفتت المصادر إلى أن 3 مصابات جراحهم بليغة، وتم اسعافهم إلى أحد مستشفيات مدينة الضالع.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 نساء من أسرة واحدة بانفجار لغم حوثي في قعطبة بالضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.