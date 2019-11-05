مؤسسة حضرموت للتوحد تحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من الأطفال.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365

احتفلت مؤسسة حضرموت للتوحد صباح الخميس الماضي 31 اكتوبر بقاعة الفقيد اكرم مبيريك بنادي متطوعون بتخرج الدفعة الثالثة من أطفال التوحد والذي بلغ عددهم 10 مِن كواكب المؤسسة التي تفخر بهم كقصص نجاح تحققت بجهود كبيرة وصادقة.



وتحدث رئيس المؤسسة الاستاذ عبدالله باصمد عن الدور الكبير الذي لعبته المؤسسة من أجل الوصول الى هذه اللحظة المبهجة والتي تعتبر الهدف الذي رسمته المؤسسة منذ تأسيسها شاكراً الطاقم التعليمي في المؤسسة من معلمات الاطفال والإدارة وكل من انتسب الى هذه المؤسسة الناجحة التي تعمل بكل جد واجتهاد على كل ما قدموه ويقدمونه من عطاء لتحقيق الاستفادة لهذه الشريحة من الأطفال .

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وتابع: إننا اليوم نزف كوكبة من ألمع الطلاب الذين إلتحقوا منذ أعوام بالمؤسسة ودمجهم في المجتمع ليقتسموا المقاعد مع الأطفال في المدارس العامة والخاصة مثلهم مثل أي طفل طبيعي يمارس حياته بكل ثقة واتزان.

بدورها ألقت الاستاذة أوسان باحسين مديرة مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل كلمة باركت هذا التفوق والإنجاز العظيم الذي حققته المؤسسة شاكرة لها جهودها وتعاونها وحرصها على الجانب الإداري والتعليمي متمنية من الجميع دعم هذه الشريحة ومتابعتها خاصة في ظل الظروف التي يعيشها المواطن .

وتخللت الحفل وصلات إنشادية ورقصات شعبية من أداء أطفال المؤسسة وقصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعرة الحضرمية مشاعل الإحساس كل تلك الفقرات نالت استحسان الجميع.