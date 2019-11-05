رئيس حزب سوريا المسقبل: قطر تمول العمليات الإرهابية في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

كتبت- أماني عزام

قال إبراهيم القفطان، رئيس حزب سوريا المستقبل، ، إن شكر مولود تشاووش وزير الخارجية التركي، أوغلو لقطر على تمويلها لعمليات تريكاز في سوريا، يفضح حالة التزاوج بين رأس المال القطري والقوة العسكرية التركية رغم انهيار الليرة التركية.



وأشار "القفطان"، في تصريح خاص، إلى أن قطر تدعم الإرهاب وتنشره في سوريا، والعراق، وليبيا، والسودان، والصومال، لافتًا إلى أنه سبق أن طولبت قطر بتعويضات للضحايا في هولندا الذين تعرضوا للإرهاب على يد تنظيم «جبهة النصرة» في سوريا، وهو تنظيم مرتبط بـ«القاعدة»، وتموّله شبكات قطرية.

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وكشف رئيس حزب سوريا المستقبل، إلى أنه على امتداد 15 عاما في العراق وأكثر من ثمان سنوات في سوريا تسبب الدعم القطري للإرهاب في كلى الدولتين بمقتل وإصابة مئات الآلاف بل الملايين من الأبرياء، وتشريد الملايين من الضحايا بسبب تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

وأكد "القفطان"، أنه وفقًا لتقارير استخباراتية، فإن قطر ساهمت بدور كبير في غرس تنظيم القاعدة وداعش في العراق وسوريا، وهي الداعم الرئيسي لأي عمل في المنطقة مما يخلق حالة عدم الاستقرار لذلك ماتوجب على الاطراف العربية والدولية مقاطعة قطر لدعمها وتهديدها للعالم عامة والمنطقة خاصة.