- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غرامات مالية وجبايات تفرضها المليشيا بإب لمن يرفض تعليق أعلام خضراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
تستغل مليشيات الحوثي بإب "المولد النبوي" للاستقطاب السياسي والطائفي للتغطية على العزلة التي تعيشها خاصةً مع تنامي حالة السخط الشعبي جراء سطوة القمع التي تسلطها على رقاب المواطنين منذ خمس سنوات.
وفرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية غرامات مالية على مواطنين وتجار رفضوا تعليق أعلام خضراء بذكرى المولد النبوي.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإنقلابية فرضت غرامات مالية على المحلات التجارية التي لم تعلق أعلام خضراء بذكرى المولد النبوي، في الوقت الذي تواصل جباياتها المالية بالمناسبة وفرض إتاوات على التجار والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وأفادت مصادر أخرى أن مليشيا الحوثي أوقفت أحد الضباط بمحافظة إب عن العمل وقامت بتصديريه لمحافظة أخرى لرفضه الحضور في أحد فعاليات المليشيا بذكرى المولد النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر غرامات مالية وجبايات تفرضها المليشيا بإب لمن يرفض تعليق أعلام خضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.