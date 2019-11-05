غرامات مالية وجبايات تفرضها المليشيا بإب لمن يرفض تعليق أعلام خضراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

إب - الخليج 365

تستغل مليشيات الحوثي بإب "المولد النبوي" للاستقطاب السياسي والطائفي للتغطية على العزلة التي تعيشها خاصةً مع تنامي حالة السخط الشعبي جراء سطوة القمع التي تسلطها على رقاب المواطنين منذ خمس سنوات.



وفرضت مليشيا الحوثي الإنقلابية غرامات مالية على مواطنين وتجار رفضوا تعليق أعلام خضراء بذكرى المولد النبوي.

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وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإنقلابية فرضت غرامات مالية على المحلات التجارية التي لم تعلق أعلام خضراء بذكرى المولد النبوي، في الوقت الذي تواصل جباياتها المالية بالمناسبة وفرض إتاوات على التجار والمواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

وأفادت مصادر أخرى أن مليشيا الحوثي أوقفت أحد الضباط بمحافظة إب عن العمل وقامت بتصديريه لمحافظة أخرى لرفضه الحضور في أحد فعاليات المليشيا بذكرى المولد النبوي.