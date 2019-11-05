بالصور. انطلاق منافسات بطولة الفقيد أمين الزئبق بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

انطلقت بمنطقة الصنة بطولة الفقيد الكابتن أمين الزئبق، لكرة القدم لأندية الريف بمحافظة تعز، برعاية مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.



وافتتحت البطولة بلقاء جمع فريقي شباب المعافر و المسراخ على ملعب نادي الشروق انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، في مباراة حماسية شهدت حضورا رسميا وجماهيريا كبيرا.

وتكررت النتيجة ذاتها في ثاني مباريات البطولة بين فريقي اتحاد المشجب وشباب الكويرة التي انتهت بهدف في مرمى كل منهما، فيما تمكن نادي الشروق من تحقيق الفوزر الأول في البطولة بتغلبه على وحدة التربة بهدف نضيف.

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وينظم البطولة ناديي الشروق و شباب المعافر القدم البطولة برعاية ودعم من مكتب الشباب والرياضة و مستشفى الريان، تخليدا لذكرى الفقيد أمين الزئبق الذي ترك بصمات كبيرة في مشواره الرياضي بمحافظة تعز ومديرية المعافر.

حضر افتتاح البطولة رئيس فرع اتحاد كرة القدم الكابتن محمد القدسي، ورئيس اتحاد الرياضة للجميع الكابتن نبيل مكرم، وأمين عام نادي الصقر علي هزاع ووالمشرف الفني لاتحاد الكرة سمير ملاطف.