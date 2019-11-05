مدير شرطة تعز يجري تغييرات لمدراء الإدارات وأقسام الشرطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي, عددا من القرارت حيث أجرى بعض التغييرات لعدد من مدراء أمن المديريات والإدارات وأقسام الشرطة.

وبحسب الإعلام الأمني، تأتي هذه التغييرات بهدف الإرتقاء بالعمل الأمني وتحسين الأداء ولما تقتضيه مصلحة العمل ونصت القرارات على تعيين كلا من ١- العقيد/علي محمد حسان الجعفري مديرا ل الدفاع المدني والإطفاء ٢- العقيد/نجيب عبدالرحمن إبراهيم ردمان مديرا لإدارة شؤون الأفراد ٣-العقيد/ عبدالقاهر عقلان علي أحمد الصهيبي مديرا لإدارة شرطة الصلو ٤-العقيد/ عبدالحكيم محمد يوسف الأسيدي مديرا لإدارة الرقابة والتفتيش ه-الرائد/حسن سيف نعمان الحياني مديرا لإدارة الشوؤن المالية Advertisements ٦-العقيد/ عبده غالب قائد الشرعبي مديرا لقسم شرطة الثورة ٧-المقدم/ أمين عبده عبدالله العبيدي مديرا لقسم شرطة الحصب ٨-ملازم١ /عاصم قاسم أحمد عقلان مديرا لقسم شرطة الجمهوري ٩--ملازم١ /فائد أحمد محمد علي الأصور مديرا لقسم شرطة الحكيمي ١٠--ملازم١ /اسكندر علي عبدالله سيف الشوافي نائبا لمدير قسم شرطة صالة ١١--ملازم١ /عبدالله عبدالمولى عبده سيف الصلاحي مديرا لقسم شرطة الباب الكبير ١٢--ملازم١ /شاجع مطيوف رسام علي مديرا لقسم شرطة الدحي ١٣--ملازم١ /وجدي هزاع حسن الراشدي مديرا لقسم شرطة حوض الأشراف ١٤--ملازم١ /ابراهيم عبدالله حمود خالد هزبر مديرا لقسم ٢٦ سبتمبر ١٥--ملازم١ /ذاكر عبده عبادي أحمد اليوسفي مديرا لقسم شرطة النصر ١٦--ملازم١ /محمود قايد منصر حسن مديرا لقسم شرطة المطار القديم ١٧--ملازم١ /مجاهد عبده محمد سعيد الفتاحي نائبا لمدير قسم شرطة الثورة ويعمل بهذه القرارات الصادرة بإدارة عام شرطة محافظة تعز من تاريخ صدورها.

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