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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تختطف مواطنا في جبلة إب بهدف دفع جبايات مالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
إب - الخليج 365
اختطفت مليشيا الحوثي مواطن من أبناء مديرية جبلة وأودعته سجونها بمدينة جبلة جنوب غرب مدينة إب في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.
وقال مصدر محلي إن مواطن يدعى "ن م ع" من أبناء عزلة الشراعي بمديرية جبلة قدم إلى مدينة جبلة وتعرض للتفتيش ومن ثم الخطف من قبل مسلحي مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وبحسب المصدر فإن المواطن اتهم بأنه من مناصري الشرعية، فيما هو مواطن بسيط لا علاقة له بالتهم الموجه إليه، فيما كانت تهدف المليشيا من خلال التهم لإجبار أسرة المختطف على دفع جبايات مالية للمليشيا.
وأفاد المصدر أن الأسرة اضطرت لدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه.
وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة وتختطف الالاف من أبناء المحافظة في سجون خاصة ورسمية وتمارس عليهم عمليات تعذيب وحشية ومروعة، في الوقت الذي سجلت تقارير حقوقية وفاة أكثر من 15 مختطف جراء التعذيب بسجون المليشيا في محافظة إب.
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