بالصور.. جامعة الجند تنظم حفلا بهيجا لاستقبال الطلاب المستجدين 2019 - 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

تعز - الخليج 365

برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محي الدين القباطي، نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، اليوم، حفلا بهيجا لاستقبال الطلبة المستجدين وتكريم أوائل الجامعة.



وشهد الحفل فقرات فنية وخطابية ومسرحية نالت استحسان الجمهور، ولاقت تفاعلا كبيرا، قدمها النجم بلال الاغبري ونجوم المسرح عامر البوصي وزملاءه.

ورحب رئيس الجامعة، أ.د. محي الدين القباطي بالضيوف وجميع الحاضرين، مستعرضا أبرز التجهيزات الجديدة على مستوى البنية التحتية بالجامعة.

Advertisements

وتخلل الحفل الذي أقيم في منتزه التعاون، عرض ريبورتاج عن الجامعة خلال عام، ومونتاج عن برنامج نخبة الجند.

حضر الحفل مدير مكتب الشباب والرياضة ،أيمن المخلافي، ورئيس الجامعة الوطنية د. محمد قحطان ورئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات وأعضاء الكادر الأكاديمي والإداري وجمع من أولياء أمور الطلاب.