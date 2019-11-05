- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. جامعة الجند تنظم حفلا بهيجا لاستقبال الطلاب المستجدين 2019 - 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محي الدين القباطي، نظمت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، اليوم، حفلا بهيجا لاستقبال الطلبة المستجدين وتكريم أوائل الجامعة.
وشهد الحفل فقرات فنية وخطابية ومسرحية نالت استحسان الجمهور، ولاقت تفاعلا كبيرا، قدمها النجم بلال الاغبري ونجوم المسرح عامر البوصي وزملاءه.
ورحب رئيس الجامعة، أ.د. محي الدين القباطي بالضيوف وجميع الحاضرين، مستعرضا أبرز التجهيزات الجديدة على مستوى البنية التحتية بالجامعة.
وتخلل الحفل الذي أقيم في منتزه التعاون، عرض ريبورتاج عن الجامعة خلال عام، ومونتاج عن برنامج نخبة الجند.
حضر الحفل مدير مكتب الشباب والرياضة ،أيمن المخلافي، ورئيس الجامعة الوطنية د. محمد قحطان ورئيس الجامعة والأمين العام وعمداء الكليات وأعضاء الكادر الأكاديمي والإداري وجمع من أولياء أمور الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جامعة الجند تنظم حفلا بهيجا لاستقبال الطلاب المستجدين 2019 - 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.