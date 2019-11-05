شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صعدة.. التحالف يستهدف مواق للمليشيا في باقم الحدودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 05، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة المعالي بمديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. Advertisements إلى ذلك قالت مصادر ميدانية إن سبعة من مقاتلي مليشيا الحوثي الإنقلابية سقطوا قتلى وجرحى بمعارك عنيفة خاضتها القوات الحكومية بجبهة مديرية الظاهر. وأكدت المصادر مصرع أربعة من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية، وإصابة ثلاثة آخرين وجميعهم من أبناء مديرية جبلة بمحافظة إب زجت بهم في محارق الموت. ولفتت المصادر إلى مصرع "عبدالإله محمد المهتدي وأركان الحريري ورائد محمد سفيان وأشرف أمين الشراعي" فيما جرح ذودان محمد سفيان ونجل عائد عبده سيف ومحمد بحره.

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