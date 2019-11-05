اخبار الخليج / اخبار اليمن

القوات الحكومية تحبط هجوما للميليشيات غرب تعز

0 نشر
تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحبط هجوما للميليشيات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

القوات الحكومية تحبط هجوما للميليشيات غرب تعز

تعز - الخليج 365

تمكنت القوات الحكومية، من صد هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الإنقلابية من عدة محاور على مواقع القوات الحكومية في قرية القوز بمنطقة الأشروح مديرية جبل حبشي غربي تعز.

 

Advertisements

 

وكانت المليشيات قد دفعت بتعزيزات كبيرة وشنت هجوم عنيف تحت تغطية نارية كثيفة وقصف مدفعي من أماكن تمركزها في مناطق الكويحة والرحبة وهوب العقاب والطوير.

 

وذلك بهدف تحقيق تقدم ميداني واستعادة قرية القوز التي دارت في محيطها مواجهات عنيفة صمد خلالها الأبطال في مواقعهم فيما أجبرت عناصر المليشيا على التراجع وسط سقوط عدد من الجرحى في صفوفهم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الحكومية تحبط هجوما للميليشيات غرب تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا