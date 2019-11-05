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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الحكومية تحبط هجوما للميليشيات غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
تعز - الخليج 365
تمكنت القوات الحكومية، من صد هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي الإنقلابية من عدة محاور على مواقع القوات الحكومية في قرية القوز بمنطقة الأشروح مديرية جبل حبشي غربي تعز.
وكانت المليشيات قد دفعت بتعزيزات كبيرة وشنت هجوم عنيف تحت تغطية نارية كثيفة وقصف مدفعي من أماكن تمركزها في مناطق الكويحة والرحبة وهوب العقاب والطوير.
وذلك بهدف تحقيق تقدم ميداني واستعادة قرية القوز التي دارت في محيطها مواجهات عنيفة صمد خلالها الأبطال في مواقعهم فيما أجبرت عناصر المليشيا على التراجع وسط سقوط عدد من الجرحى في صفوفهم .
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